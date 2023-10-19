Молния
18 октября, 23:58

Япония в сентябре сократила импорт угля из РФ на 49%

Япония в сентябре сократила импорт угля из РФ на 49% - Минфин. 

© Информационное агентство ТАСС
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