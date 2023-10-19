Товарооборот Японии и РФ в сентябре сократился на 54,5% по сравнению с 2023 годом

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из России сжиженного природного газа на 33,7% и угля на 49%

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России упал в сентябре 2023 года на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 80,14 млрд иен (около $534,7 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из России сжиженного природного газа (СПГ) на 33,7% и угля на 49%, а также падение поставок авто в РФ на 51,8% после ведения новых санкций против Москвы, запрещающих с 9 августа экспорт бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин. На энергоресурсы и транспортные средства приходится около 60% товарооборота.

Товарооборот Японии и РФ в первой половине финансового года упал на 48,2%, до $4,2 млрд, следует из данных японского Минфина.