На Камчатке в 2024 году засеют более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий

Хозяйства края подали заявки на приобретение 2,5 тыс. тонн минеральных удобрений для проведения сезонных полевых работ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Камчатки в 2024 году планируют засеять более 20 тыс. га угодий в рамках посевной кампании. Это не ниже уровня 2023 года, сообщили ТАСС в краевом министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

"В 2024 году сев сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств планируется провести на площади не ниже уровня 2023 года - 21 тыс. га. Для проведения сезонных полевых работ в 2024 году хозяйства края подали заявки на приобретение 2,5 тыс. тонн минеральных удобрений", - сообщили в профильном министерстве.

Там уточнили, что финансирование программ поддержки сельскохозяйственных предприятий на Камчатке в 2024 году составит порядка 130 млн рублей. Средства в большинстве своем будут направлены на возмещение части затрат аграриев на ведение бизнеса.

Из-за климатических особенностей аграрии Камчатского края для широкой реализации населению выращивают только "борщевой набор". При этом стоимость других овощей на полуострове - одна из самых высоких в стране.