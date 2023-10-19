Якутия и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве

Стороны будут развивать партнерство в гуманитарной сфере и в области народного хозяйства

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Якутия и китайская провинция Хэйлунцзян в ходе межрегионального форума в Пекине подписали соглашение о сотрудничестве в области народного хозяйства и в гуманитарной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В рамках соглашения стороны договорились развивать партнерское межрегиональное сотрудничество во всех областях народного хозяйства и в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Якутию и провинцию Хэйлунцзян связывают годы сотрудничества. Республика ежегодно участвует в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, у 19 городов и уездов провинции Хэйлунцзян установлены побратимские отношения с муниципалитетами республики.

"Республика Саха и провинция Хэйлунцзян являются давними партнерами и друзьями. Между нами ведется активный диалог, обмены и сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях, успешно развиваются побратимские связи", - привели в правительстве слова главы Якутии Айсена Николаева.

В 2023 году объем товарооборота между Якутией и КНР достиг $2 млрд.