"Известия": накопительную пенсию в 2024 году начнут получать вдвое больше россиян

Рост количества получателей выплаты связан с увеличением числа россиян, достигших возраста ее назначения

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Накопительную пенсию в 2024 году смогут получить почти 210 тыс. россиян, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. Рост объясняется увеличением числа человек, достигающих возраста назначения выплат, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2024-2026 годы.

Как сообщает издание, в начале следующего года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тыс., при этом в январе 2023 года их насчитывалось 107 тыс. Согласно прогнозу, рост продолжится: к 2025 году выплаты будут получать 286,1 тыс. граждан, а к 2026 году - уже 362,2 тыс. Данные представлены в пояснительной записке к проекту бюджета фонда на ближайшие три года, уточняет газета.

В Министерстве труда пояснили, что рост количества получателей пенсии связан с тем, что все больше людей достигают возраста, когда она назначается: 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин. В Минтруде также напомнили, что формирование накопительных пенсий началось в 2002 году у граждан 1967 года рождения и моложе.