В Бурятии заявили о решении проблемы дефицита запчастей для сельхозтехники

В регионе используют технику белорусского и отечественного производства, отметила начальник отдела растениеводства республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия Туяна Тодорхоева

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Аграрии Бурятии благодаря импортозамещению перестали сталкиваться с проблемами нехватки запчастей для техники. Об этом сообщила начальник отдела растениеводства республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия Туяна Тодорхоева.

"Во время пандемии коронавируса из-за наложения санкций были сложности в поставке запасных частей для техники иностранного производства. На сегодня такой проблемы нет, вся логистика уже отработана поставщиками. <…> У нас много техники белорусского, отечественного производства", - сказала Тодорхоева.

В 2023 году аграрии республики в общей сложности приобрели 202 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на 443,7 млн рублей. При государственной поддержке из регионального бюджета им возмещено в виде субсидий 130,5 млн рублей. В министерстве пояснили ТАСС, что речь идет в том числе о зерноуборочных комбайнах производства компании "Ростсельмаш", тракторах Петербургского и Брянского тракторных заводов. Кроме того, закуплены зерноочистительные машины, конвейерная зерносушилка.

Тодорхоева отметила, что перед каждым сезоном весенне-полевых работ у аграриев запрашивается информация о состоянии техники. "Мы знаем, у какого хозяйства какие имеются машины, как они готовы к посевной кампании. Если в хозяйстве одна единица и нет запасных частей - процесс прерван, но такого не бывает", - отметила Тодорхоева.

Уборочная кампания в Бурятии пока еще продолжается. Уже побит прошлогодний рекорд урожая картофеля: убрано 90% картофельных полей, с них собрана 131 тыс. тонн картофеля. Этот показатель уже превысил план 2023 года на 5,7%. В 2022 году по итогам сезона было собрано 102,5 тыс. тонн картофеля.

В начале октября Бурятию посетила делегация Республики Беларусь во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Состоялось второе заседание рабочей группы по сотрудничеству, подписан протокол, в котором обозначены мероприятия по дальнейшему взаимодействию, в том числе в сфере сельского хозяйства и по поставкам техники.