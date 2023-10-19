Сечин сообщил, что РФ в 2023 году поставила в Китай уже более 75 млн тонн нефти

По итогам восьми месяцев Россия стала главным поставщиком этого вида топлива в КНР, отметил глава "Роснефти"

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Россия уже поставила в 2023 году более 75 млн т нефти в Китай, что на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - сказал он.

Сечин также добавил, что Россия по итогам восьми месяцев 2023 года стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Также глава "Роснефти" заявил, что трубопроводные поставки нефти из России в Китай являются более надежным каналом транспортировки на фоне событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке.

"В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - сказал он.

Сечин добавил, что, если говорить об энергобезопасности на долгосрочном горизонте, Россия - одна из немногих стран, для которой приоритетом являются инвестиции в новые энергетические проекты. Так, глава "Роснефти" привел в пример проект компании - "Востой Ойл". "В условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд тонн нефти является чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов в целом", - отметил он.

Глава "Роснефти" также подчеркнул, что благодаря таким масштабным инвестиционным проектам, как "Восток Ойл", активно развивается Северный морской путь, являющийся кратчайшим маршрутом до азиатских покупателей.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что по итогам всего 2022 года поставки нефти из РФ в КНР выросли на 28%, до 89 млн тонн.