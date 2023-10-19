Сечин считает, что Россия в 2023 году поставит рекорд по поставкам газа в Китай

Глава "Роснефти" отметил, что страны обсуждают новые возможности по транспортировке этого вида топлива, в том числе через Монголию

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. РФ в этом году поставит Китаю более 30 млрд куб. м газа, что является новым историческим рекордом, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе доклада на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум - будет поставлено более 30 млрд кубометров газа", - сказал он.

Сечин отметил, что страны обсуждают новые возможности по транспортировке газа из России в Китай, в том числе через территорию Монголии.