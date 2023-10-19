Российский рынок ВКС может вырасти на 40-50% по итогам 2023 года

Российский разработчик TrueConf оценивает рынок видео-конференц-связи в не менее чем 20 млрд рублей в год

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский рынок видео-конференц-связи (ВКС) может вырасти на 40-50% по итогам 2023 года из-за ускорения миграции бизнеса на российские отраслевые решения. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе российского разработчика TrueConf.

В деньгах TrueConf оценивает рынок в не менее чем 20 млрд рублей в год. Это терминалы для видео-конференц-связи, техподдержка, оснащение переговорных комнат, соответствующее оборудование, а не только потребность в проведении видеоконференций.

Портрет российского заказчика изменился уже в прошлом году, подчеркивают в компании: уже тогда около 50% от них составили представители крупного бизнеса, производства и промышленности, хотя с 2020 года за ВКС по большей части обращались госсектор и компании с госучастием.

В октябре прошлого года "Ведомости" писали, что Zoom - один из крупнейших игроков на рынке - стал отключать вузам доступ к платным аккаунтам видео-конференц-связи. С отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

Что касается другого сервиса для ВКС, Microsoft Teams, то его владелец - корпорация Microsoft - приостановил продажу всех товаров и услуг в России еще в марте того же года. После ухода иностранных провайдеров в 2022 году объем расходов на ВКС резко снизился, добавили ТАСС в TrueConf.

В компании допускают, что оба зарубежных игрока могут вернуться в 2024-2025 годах. Это практически не повлияет на объем, но усилит конкуренцию и замедлит рост доли отечественных участников рынка.