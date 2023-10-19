Сечин: РФ и КНР следует расширять применение юаня и рубля в расчетах с другими странами

Сейчас доля нацвалют в российско-китайских расчетах составляет 90%, отметил глава "Роснефти"

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. РФ и Китаю нужно расширять применение юаня и рубля в расчетах не только между собой, но и с третьими странами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе доклада на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Он подчеркнул, что Россия производит 12% мирового объема жидких углеводородов, в то время как на Китай приходится 14% их мирового потребления. "Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах", - сказал Сечин, подчеркнув, что сейчас доля нацвалют в российско-китайских расчетах составляет 90%.

"Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов", - сказал он.