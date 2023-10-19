Банк БРИКС выделит Бразилии $1 млрд на восстановление экономики

Цель программы состоит, в частности, в улучшении доступа малых и средних предприятий к кредитам путем предоставления гарантий

ШАНХАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) подписал кредитное соглашение с Бразилией на $1 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте финансового учреждения.

Кредит будет выделен по программе чрезвычайной помощи Бразилии в восстановлении ее экономики. Цель программы, указывается в сообщении банка, состоит в том, чтобы улучшить доступ малых и средних предприятий к кредитам путем предоставления гарантий, которые помогут им преодолеть временные проблемы с ликвидностью, обеспечить непрерывность их деятельности и укрепить их финансовую устойчивость, что позволит предотвратить значительную потерю рабочих мест.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов, к которым уже официально присоединился Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. После завершения необходимых процедур войти в состав банка должен Уругвай.