Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о Евразийской перестраховочной компании

Предполагается, что компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил закон "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании". Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании для стран Евразийского экономического союза подписано в Ереване в октябре 2022 года. "Соглашением предусматривается, что Евразийская перестраховочная компания является международной финансовой организацией, призванной содействовать увеличению объемов взаимной торговли, инвестиций, развитию экономической интеграции между сторонами; повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов; укреплению международного финансово-экономического сотрудничества, в том числе экспортных кредитных агентств сторон, международных финансовых, банковских организаций и союзов", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

Предполагается, что Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В соответствии с соглашением участниками такой компании могут быть государства и международные финансовые организации.

После ратификации Сенатом соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании поступит на подпись президенту Казахстана.