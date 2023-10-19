"Магнит" запустит свой маркетплейс на базе KazanExpress

Он будет называться "Магнит Маркет", сообщил ретейлер

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" договорился о приобретении онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой запустит собственный маркетплейс "Магнит Маркет", говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит" <…> достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс "Магнит Маркет", - сообщает компания.

Так, 100% "Казаньэкспресс" планируется приобрести у "AliExpress Россия", предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. "AliExpress Россия - крупнейший маркетплейс для покупок товаров из других стран. В будущем мы сосредоточимся на развитии кросс-бордерного бизнеса, как фокусного для себя, и также продолжим развивать другие направления", - сказал гендиректор "AliExpress Россия" Сергей Гречин, слова которого приводятся в релизе.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ. "Магнит" указывает, что, как ожидается, покупка платформы будет профинансирована за счет собственных средств ретейлера. В сделку войдет вся инфраструктура KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ, более 500 точек в 120 городах России), склады, автопарк, интеллектуальная собственность.

KazanExpress сменит название и будет развиваться под брендом "Магнит Маркет". "Планируется, что в рамках развития маркетплейса "Магнит Маркет" география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах "Магнит" всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ретейлеру - привлечь дополнительный трафик", - отмечает компания.

Директор по электронной коммерции розничной сети "Магнит" Гюванч Донмез отметил, что на маркетплейсе будет представлено "все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта". "Наличие собственной инфраструктуры <…> позволит нам быстро нарастить присутствие в этом динамичном сегменте рынка и войти в число лидеров электронной коммерции в России", - добавил он.