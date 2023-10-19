В мэрии Красноярска заявили об отсутствии планов на приватизацию асфальтобетонного завода

Суд признал незаконным не допуск для участия в аукционе строительной компании "Сибиряк"

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Администрация Красноярска не планирует приватизацию асфальтобетонного завода, несмотря на решение суда, признавшего незаконным не допуск для участия в аукционе строительной компании "Сибиряк". Об этом ТАСС сообщили в департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

"Дополнительным решением суда первой инстанции 11 октября 2023 ООО "УК "Сибиряк" отказано в требованиях о возложении на департамент обязанности заключить договор купли-продажи указанного имущества. Таким образом, обязанность осуществлять какие-либо действия судебными актами на департамент не возложена. Приватизация указанного имущества прогнозным планом приватизации на 2023-2025 годы не предусмотрена", - сообщили в департаменте.

Ранее строительная компания подала единственную заявку на приобретение 48,9984% акций "Асфальтобетонного завода", находящегося в муниципальной собственности. Департамент не допустил "Сибиряк" к аукциону из-за неполного пакета документов и признал аукцион несостоявшимся. 3 мая 2023 года арбитражный суд признал решение департамента незаконным. Департамент обжаловал данное решение, но 12 октября третий арбитражный апелляционный суд в удовлетворении жалобы отказал.

Завод был основан в 1950 году. Предприятие производит широкий спектр горячих асфальтобетонных смесей и дорожную битумную эмульсию. УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады 2019 года.