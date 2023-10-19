В КНР готовы работать над созданием экономического коридора через РФ и Монголию

Председатель Китая Си Цзиньпин также отметил, что страна продолжит оказывать содействие развитию монгольской экономики

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Пекин готов способствовать формированию экономического коридора, который свяжет Россию, Монголию и Китай. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трехстороннего экономического коридора", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил лидер КНР, его страна продолжит оказывать содействие развитию монгольской экономики. По словам Си Цзиньпина, китайские власти нацелены на сотрудничество, учитывающее ключевые интересы обеих сторон. Он подчеркнул, что КНР уважает суверенитет и территориальную целостность Монголии и готова взаимодействовать на принципах обоюдного уважения.

В 2016 году Россия, Китай и Монголия приняли программу создания трехстороннего экономического коридора. Проект рассчитан на конкурентоспособное встраивание в мировые логистические маршруты и развитие регионов. На встрече в Самарканде в сентябре 2022 года стороны договорились о продлении программы на пять лет.