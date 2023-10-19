Завод "Москвич" работает над возможностью производства зарядных станций для электрокаров

Коммерческий директор предприятия Александр Мигаль сообщил, что проект заключается в производстве зарядных станций разной мощности для легковых электромобилей на мощностях завода

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" прорабатывает вопрос возможного производства зарядных станций для электромобилей. Об этом в интервью ТАСС сообщил коммерческий директор завода Александр Мигаль.

"Мы действительно этот вопрос прорабатываем. Пока могу сказать, что проект, который мы обсуждаем, заключается в производстве зарядных станций разной мощности для легковых электромобилей на мощностях нашего завода", - сказал Мигаль.

В настоящий момент завод производит кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6". В 2024 году также будет выпускаться кроссовер D-класса "Москвич 8" и, возможно, кроссовер "Москвич 5".