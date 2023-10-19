В России будет сформирована дилерская сеть из 90 автосалонов "Москвича" к концу года

Коммерческий директор автозавода Александр Мигаль сообщил, что большая часть объемов продаж "Москвичей" приходится на Москву и Санкт-Петербург

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Дилерская сеть "Москвича" к концу 2023 года может достигнуть 90 автосалонов. Об этом в интервью ТАСС сообщил коммерческий директор столичного автозавода Александр Мигаль.

"У нас уже сейчас открыто более 80 официальных точек продаж в более чем 50 городах. К концу года у нас должна сформироваться сеть, в которой будет около 90 дилерских центров - и это меньше чем за год присутствия на рынке", - сказал он.

По словам топ-менеджера, большая часть объемов продаж "Москвичей" приходится на Москву и Санкт-Петербург. При этом компания отмечает рост продаж своих машин в Поволжье, на Урале и на юге России.