"Москвич" не исключил возможности создания электрической версии "Москвича 6"

Коммерческий директор завода Александр Мигаль отметил запрос со стороны клиентов на электрический седан

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" не исключает возможности создания электрической версии седана "Москвич 6". Об этом в интервью ТАСС сообщил коммерческий директор завода Александр Мигаль.

"Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведем переговоры об этом. Но мы уже видим запрос со стороны клиентов на электрический седан", - отметил Мигаль.

По его словам, продажи "Москвича 6" уже начались, и автопроизводитель видит достаточно высокий интерес к нему со стороны клиентов. Седан доступен по цене от 2,6 млн рублей.

Ранее завод объявил, что "Москвич 6" уже доступен в большинстве дилерских центрах Москвы, а вскоре появится в автосалонах Санкт-Петербурга.

Пока из электромобилей завод производит кроссовер "Москвич 3е".