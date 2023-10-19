19 октября, 06:07

"Москвич" не исключил возможности создания электрической версии "Москвича 6"

Коммерческий директор завода Александр Мигаль отметил запрос со стороны клиентов на электрический седан

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Автозавод "Москвич" не исключает возможности создания электрической версии седана "Москвич 6". Об этом в интервью ТАСС сообщил коммерческий директор завода Александр Мигаль.

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"Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведем переговоры об этом. Но мы уже видим запрос со стороны клиентов на электрический седан", - отметил Мигаль.

По его словам, продажи "Москвича 6" уже начались, и автопроизводитель видит достаточно высокий интерес к нему со стороны клиентов. Седан доступен по цене от 2,6 млн рублей.

Ранее завод объявил, что "Москвич 6" уже доступен в большинстве дилерских центрах Москвы, а вскоре появится в автосалонах Санкт-Петербурга.

Пока из электромобилей завод производит кроссовер "Москвич 3е". 

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