Эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" провели более 1 млн консультаций

Среди тем по запуску и развитию бизнеса налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и другое

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 1 млн консультаций провели эксперты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" с 2012 года провели более 1 млн бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города. К экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в пресс-службе, информирование об образовательных программах, полезных услугах и мерах поддержки способствует укреплению и расширению сегмента малого и среднего предпринимательства столицы.

"Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Получить ответы на интересующие вопросы предприятия могут через портал проекта, по телефону +7 495 225-14-14, в том числе заказав обратный звонок, а также при личном визите в центры услуг для бизнеса, расположенные в разных округах города. Консультации проводятся в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".