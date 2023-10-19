В Москве участок в 3-м Силикатном проезде реорганизуют по программе КРТ

По итогам реализации проекта будет создано около 600 новых рабочих мест

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок на северо-западе Москвы общей площадью 0,52 га подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Неэффективно используемый участок в районе Хорошево-Мневники общей площадью 0,52 га подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. Объем инвестиций в развитие проекта оценивается более чем в 2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 195 млн рублей. По итогам реализации проекта будет создано около 600 новых рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Участок расположен на северо-западе столицы, недалеко от Звенигородского шоссе. Провести его реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"Сейчас на участке в Силикатном проезде находится объект незавершенного строительства - многоуровневый паркинг, который долгое время не используется. На его месте предусмотрено строительство современного технопарка площадью 20 тыс. кв. м", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру.