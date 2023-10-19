19 октября, 06:33

Оверчук проинформировал послов стран Латинской Америки о развитии ЕАЭС

Вице-премьер также рассказал латиноамериканским дипломатам о возможностях и форматах развития международных внешнеэкономических связей с ЕАЭС и его государствами-членами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС и работе российского председательства. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"В ходе встречи Алексей Оверчук ознакомил дипломатов с развитием интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Заместитель председателя правительства рассказал о работе по формированию образа будущего ЕАЭС и вопросах стратегического развития, ведущейся в рамках года российского председательства в органах Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Оверчук рассказал латиноамериканским дипломатам о возможностях и форматах развития международных внешнеэкономических связей с ЕАЭС и его государствами-членами, добавили в кабмине. 

Теги:
РоссияОверчук, Алексей Логвинович
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