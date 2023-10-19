"Яндекс карты" будут показывать стоимость поездки по платным дорогам

Цена будет отображаться не для всей трассы, а только для участка, по которому нужно будет проехать водителю

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс карты" будет показывать автомобилистам стоимость проезда по платным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Теперь "Яндекс карты" не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно", - рассказали в пресс-службе.

В сервисе пояснили, что когда водитель построит маршрут, он сразу увидит платные дороги и стоимость проезда для легковой машины, при этом стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. "Для гибких тарифов учитывается и время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа", - добавили в сервисе.

Там также уточнили, что функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android.