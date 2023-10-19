Сбер представил первую модель GigaChat нового поколения

По данным пресс-службы госбанка, улучшились практически все умения модели: от ответов на вопросы до генерации идей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Разработчики Сбера представили первую модель GigaChat нового поколения, улучшив все умения модели, от сокращения текстов и ответов на вопросы до генерации идей, сообщила пресс-служба госбанка.

"Разработчики Сбера представили первую модель GigaChat нового поколения. За счет изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все умения модели, от сокращения текстов и ответов на вопросы до генерации идей. Размер текста, с которым теперь можно работать, увеличен в два раза. Новая модель доступна всем пользователям GigaChat", - указано в сообщении.

Кроме того, сервис Сбера стал доступен пользователям "ВKонтакте".

По словам вице-президента по цифровым поверхностям "Салют" Сбербанка Дениса Филиппова, на сегодняшний день количество уникальных пользователей GigaChat достигло 1 млн. Он добавил, по последним результатам сдачи экзамена для нейросетевых моделей MMLU (Massive Multitask Language Understanding), GigaChat улучшил свои показатели в два раза. "Наиболее впечатляющий прогресс достигнут в суммаризации, когда вам нужна выжимка из большого текста, чтобы не читать его целиком", - отметил он.

GigaChat доступен пользователям всех умных устройств Sber, а также в мобильном приложении "Салют" на Android. Кроме того, бизнесу доступен программный интерфейс GigaChat API для создания собственных решений и оптимизации процессов.

В разработке GigaChat участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari Neo.