Первый корпус крупного логистического комплекса "Марушкино" в Москве достроят в 2024 году

Новый комплекс вместит в себя складские и административно-бытовые помещения, а также две автостоянки для легковых и грузовых машин

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Строительство логистического комплекса из шести корпусов ведется в Марушкинском поселении на территории Новой Москвы, первый из них площадью 12,6 тыс. кв. м строители введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый комплекс вместит в себя складские и административно-бытовые помещения, а также две автостоянки для легковых и грузовых машин. Всего будет построено шесть корпусов высотой от одного до четырех этажей и парковочной зоны, строительство первого здания планируем завершить в 2024 году. Комплекс поспособствует созданию новых рабочих мест, что является для нас одной из приоритетных задач на активно развивающихся территориях", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что общая площадь застройки составит более 110 тыс. кв. м, после окончания основных работ будет произведено благоустройство и озеленение прилегающей территории. По словам Бочкарева, объект возводится за средства инвестора.

"Инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории Новой Москвы как предприятий малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов. Сегодня в ТиНАО функционируют более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий", - отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что в целом объем привлеченных инвестиций в строительство промышленных объектов, недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур приблизился к отметке в 3,5 трлн рублей.