Казахстан заявил о возможном определении партнера по постройке АЭС к концу года

По словам гендиректора компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимура Жантикина, на данный момент требуется детализировать представленные предложения

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Выбор партнера по строительству первой в Казахстане АЭС, возможно, состоится к концу года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Я думаю к концу года что-то определится", - сказал Жантикин в ходе обсуждения перспектив атомной энергетики на онлайн-площадке фонда "Самрук-Казына", отвечая на вопрос ведущего дискуссии, "когда будет известно, кто будет строить АЭС в Казахстане".

Жантикин отметил, что "говорить сейчас о том, что мы выбрали кого-то, на кого-то ориентируемся немножко рано, потому что требуется детализировать [представленные предложения]".

По словам главы компании, необходимо "рассмотреть возможные схемы финансирования, потому что многие такие большие проекты были провалены как раз из-за непроработанной системы финансирования". Он подчеркнул, что "мы хотим, чтобы наше топливо делали у нас, соответственно, мы этот вопрос тоже прорабатываем. <...> Имея уран, имея свои технологии по производству топлива, мы обязаны просто обеспечить свою станцию своим топливом". Жантикин указал, что в целом в вопросе выбора партнера Казахстан ориентируется на технологический и экономический расклады "без политических факторов".

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.