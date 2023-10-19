В Нигерии рассказали о ходе работ по реализации проекта транссахарского газопровода

Собеседник агентства сообщил, что недавние события в Нигере, где власть в результате государственного переворота захватили военные, пока не оказали существенного влияния на проект

КЕЙПТАУН, 19 октября. /ТАСС/. Нигерия и Алжир активно сотрудничают с тем, чтобы не допустить задержки с реализацией проекта строительства транссахарского газопровода (TSGP), который свяжет месторождения на юге Нигерии с Европой. Об этом заявил ТАСС представитель делегации Нигерии, которая участвует в работе проходящей в Кейптауне Африканской энергетической недели.

"Конфликт на Украине создал новые возможности для стран Африки резко увеличить объемы экспорта природного газа, в первую очередь в страны Евросоюза, - отметил он. - Мы видим, как с началом украинского кризиса в Африку устремились многочисленные чиновники и бизнесмены из ЕС, чтобы попытаться в разы увеличить объемы импорта природного газа из Африки. Ускоренное строительство транссахарского газопровода является ответом Африки на возникший расширенный спрос на ее газ".

Собеседник агентства сказал, что недавние события в Нигере, где власть в результате государственного переворота захватили военные, пока не оказали существенного влияния на весь проект транссахарского газопровода. "Владельцами газопровода являются правительства трех стран - Нигерии, Алжира и Нигера, - сообщил он. - Доля Нигера в проекте - 10%. Нигер также планирует поставлять по трассе газ, который будет добываться на его территории. Все наши деловые контакты с правительством Нигера показывают, что оно заинтересовано в реализации проекта строительства транссахарского газопровода".

Протяженность транссахарского газопровода - 4 128 км, стоимость - $13 млрд. Трасса начинается на юге Нигерии и тянется на север Алжира. Оттуда газ будет поступать в Европу через уже имеющуюся газопроводную систему. Мощность транссахарского газопровода - 30 млрд куб. м газа в год. Согласно планам, первая партия нигерийского газа должна быть поставлена по нему в ЕС в 2027 году.