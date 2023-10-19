Воробьев в Пекине обсудил открытие в Подмосковье завода по производству запчастей

Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тыс. единиц в год выпущенной продукции

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с командой обсудил в Пекине открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке "Есипово" под Солнечногорском. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

"В Пекине вместе с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в индустриальном парке "Есипово" под Солнечногорском", - говорится в сообщении.

Воробьев подчеркнул, что завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тыс. единиц в год выпущенной продукции, что позволит компании стать крупнейшим для России поставщиком.

"Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своем бизнесе", - отметил губернатор.

Воробьев выразил уверенность, что такое сотрудничество будет плодотворным.