19 октября, 07:14
Санкции в отношении России

В Казахстане заявили о прекращении поставок РФ 106 наименований продуктов

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев отметил, что ограничения связаны с западными санкциями

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против России.

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Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", - цитирует Торебаева издание zakon.kz.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада. 

Теги:
КазахстанРоссияСанкции в отношении РоссииТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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