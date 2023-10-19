В Казахстане заявили о прекращении поставок РФ 106 наименований продуктов

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против России.
Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.
"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", - цитирует Торебаева издание zakon.kz.
В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада.