Новак сообщил, что первую линию "Арктик СПГ-2" запустят до конца года

По словам вице-премьера, отгрузки начнутся в 2024 году

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Первая линия СПГ-завода "Арктик СПГ-2" будет запущена до конца 2023 года, отгрузки стартуют в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на "Российско-китайском энергетическом форуме".

"Несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия проекта. Отгрузки планируется начать в начале следующего года. Планы запуска еще двух линий в 2024 и 2026 годах также полностью сохранены", - сказал он.

В начале сентября глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания начинает пусконаладочные работы на первой линии завода "Арктик СПГ-2", а в первом квартале 2024 года она выйдет на проектную мощность. При этом вторая линия "Арктик СПГ-2" может начать производство СПГ в декабре 2024 года.

"Арктик СПГ-2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).