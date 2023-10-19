Сервис для видеокоммуникаций Webinar провел ребрендинг

В 2022 году экосистему купил сотовый оператор МТС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Экосистема сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar провела ребрендинг, следует из ее уведомления, поступившего в ТАСС. В 2022 году экосистему купил сотовый оператор МТС.

Новое название - "МТС линк". С 19 октября меняется не только название сервисов, но и домен сайта, а также логотип.

Команда заверяет, что изменение названий сервисов не коснется запланированных мероприятий пользователей. Условия сотрудничества останутся прежними, это касается стоимости и наполнения тарифов.

Юридическое название компании - ООО "Вебинар технологии" - не изменится.

МТС объявил о приобретении контрольного пакета акций Webinar Group в июле 2022 года. Предполагалось, что Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе и продолжит управляться текущей командой. Приобретение Webinar не только дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст возможность создать свой аналог российского Zoom, говорила тогда первый вице-президент по телеком-бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Webinar основана в 2008 году. Ее сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.