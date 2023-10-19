Россия хочет привлечь китайские компании в нефтегазовые проекты и в сфере ВИЭ

Вице-премьер Александр Новак отметил, что РФ также видит высокий потенциал роста поставок энергоресурсов в Китай по долгосрочным контрактам

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Россия хочет привлечь китайские компании для реализации проектов по освоению перспективных углеводородных месторождений. Также перспективным может стать сотрудничество в области альтернативных источников энергии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на российско-китайском энергетическом форуме.

"Будем рады видеть китайский бизнес в числе партнеров при разработке как перспективных углеводородных месторождений в России, так и на территории этих стран (России и Китая - прим. ТАСС) при реализации проектов в сфере альтернативных источников энергии. Оба направления считаем перспективными и востребованными", - сказал он.

Кроме того, Россия видит высокий потенциал роста поставок энергоресурсов в Китай по долгосрочным контрактам. Также Россия и Китай обсуждают организацию совместных производств по выпуску оборудования для ТЭК, которое затем может экспортироваться на внешние рынки, добавил Новак.