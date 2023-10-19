В бюджете Якутии на 2024 год налоговые доходы составят почти 170 млрд рублей

Неналоговые доходы региона превысят 14,2 млрд рублей, безвозмездные поступления - 99,5 млрд рублей

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Налоговые доходы государственного бюджета Якутии в 2024 году ожидаются в объеме более 169 млрд рублей, почти половина - налог на прибыль организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина региона.

Проект закона о государственном бюджете Якутии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы приняли в первом чтении. В 2024 году общий объем доходов составит более 282,8 млрд рублей, общий объем расходов - более 288,4 млрд рублей, дефицит - 5,6 млрд рублей.

"Налоговые и неналоговые доходы составят свыше 183 млрд рублей, из них налоговые доходы - свыше 169 млрд рублей, неналоговые доходы - свыше 14,2 млрд рублей и безвозмездные поступления - свыше 99,5 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Налог на прибыль организаций ожидается в объеме более 69,6 млрд рублей. В основу расчета поступления налога на прибыль принят прогнозируемый объем прибыли в целях налогообложения. "Прогноз поступления налога на доходы физических лиц ожидается на 22% больше плана 2023 года и рассчитан в сумме свыше 42,6 млрд рублей. Прогноз поступления налога на добычу полезных ископаемых на 2024 год рассчитан в сумме свыше 32,7 млрд рублей. Прогноз поступления налога на имущество организаций рассчитан в сумме свыше 12,7 млрд рублей, что на 20% меньше утвержденного плана 2023 года", - уточнили в министерстве.

Основная доля неналоговых доходов приходится на дивиденды по акциям, принадлежащим республике, прогноз по которым на 2024 год составляет более 8,1 млрд рублей.

Общий объем доходов на 2025 год ожидается в сумме более 270,7 млрд рублей, на 2026 год - более 258 млрд рублей. Общий объем расходов на 2025 год - свыше 272,5 млрд рублей, на 2026 год - более 259,6 млрд рублей. Дефицит составит в 2025 году 1,8 млрд рублей, в 2026 году - 1,6 млрд рублей.