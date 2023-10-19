ЕК решила создать структуру обмена лекарствами во избежание их дефицита

Согласно проекту предложений Брюсселя в этой сфере, Еврокомиссия намерена также сформировать Альянс по критически важным лекарствам, который призван объединить правительства, промышленные круги и гражданское общество

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия не исключает продления срока годности медицинских препаратов, привлечения альтернативных поставщиков, быстрого наращивания производства лекарств в странах сообщества в качестве чрезвычайных мер, чтобы избежать повторения прошлогоднего дефицита с медикаментами в ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на проект предложений Брюсселя в этой сфере.

Как напоминает издание, в декабре 2022 года и январе 2023 года в странах ЕС ощущалась нехватка антибиотиков, включая пенициллин и амоксициллин, а также обезболивающих, таких как парацетамол, особенно в лекарствах для детей.

ЕК предлагает создание "структуры солидарности", позволяющей своевременно выявлять нехватку препаратов и при необходимости обмениваться ими. Брюссель намерен также сформировать Альянс по критически важным лекарствам, который призван объединить правительства, промышленные круги и гражданское общество. С 2024 года Еврокомиссия планирует поощрять совместные закупки лекарств и наладить обмен ими, особенно в зимние месяцы, со странами южного полушария.

Эти предложения, изначально носившие рекомендательный характер, могут, по данным FT, "привести к принятию закона о важнейших лекарственных средствах, согласно которому к концу года Брюссель составит список жизненно важных препаратов". Брюссель призывает также государства-члены и Европарламент пересмотреть нынешнее законодательство в пользу усиления контроля ЕК над производством лекарств в случае чрезвычайной ситуации.