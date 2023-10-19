Мордашов: вывозные пошлины будут главным сдерживающим фактором для российского экспорта

По словам основного акционера "Северстали", стране предстоит донастройка налоговой системы, но в этой ситуации необходимо быть осторожными и избегать тех решений, которые могут привести к потерям

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов считает, что экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара будут сдерживать российский экспорт.

"Никто так не будет сдерживать наш экспорт, как экспортные пошлины. Понятна ситуация с бюджетом и необходимость его пополнения и необходимость настройки налоговой системы, но хотелось бы избежать очень болезненных опасных решений, которые могут сдерживать наш рост в таких важных направлениях как развитие экспорта", - сказал он в рамках сессии "Новая архитектура торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС" на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Кроме того, Мордашов добавил, что стране предстоит донастройка налоговой системы, но в этой ситуации необходимо быть осторожными и избегать тех решений, которые могут привести к потерям.

Ранее кабмин РФ ввел гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара. Согласно документу, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 рублей и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за доллар и 7% - при курсе свыше 95 рублей.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".