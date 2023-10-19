19 октября, 08:16

Райффайзенбанк перестанет принимать рубли на валютные счета через кассы банка

При этом рубли по-прежнему можно вносить в кассах и банкоматах на рублевые счета

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Райффайзенбанк с 23 октября перестанет принимать в своих кассах для внесения на валютный счет рубли из-за непопулярности сервиса, сообщается в Telegram-канале банка.

"С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах банка с одновременной конвертацией. Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов", - говорится в сообщении.

При этом рубли по-прежнему можно вносить в кассах и банкоматах на рублевые счета. "Для последующей конвертации в валюту использовать приложение "Райффайзен онлайн" в любой удобный для вас момент", - добавили в кредитной организации. 

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