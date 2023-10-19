Доля дружественных стран в товарообороте РФ в 2023 году может достигнуть 70%

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев отметил переориентацию на Китай и индийский рынок

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Доля дружественных стран в российском товарообороте к концу этого года может достигнуть 70%, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на форуме "Сделано в России 2023".

"Если брать новые рынки, то в значительной степени переориентация на Китай, индийский рынок. В существенной степени нас выручил рынок ЕАЭС, который для нас родной и понятный. По нашим данным, те страны, которые мы видим как перспективные и как дружественные, к концу года выйдем на товарооборот [с ними] в 68-70%", - сказал замминистра.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что доля дружественных стран в российском экспорте с 2022 года увеличилась в два раза, а доля доллара в структуре товарооборота за прошедшие два года снизилась втрое.

Экспорт товаров из России по итогам 11 месяцев 2022 года составил $538 млрд, при этом доля нейтральных и дружественных стран в российском экспорте выросла к концу года с 42% до 65%, сообщал в феврале РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".