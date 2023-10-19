Лукашенко: товарооборот Белоруссии и Мордовии превзошел рекордный показатель 2022 года

По итогам восьми месяцев 2023 года показатель составил $115 млн

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и Мордовии в 2023 году превосходит рекордные показатели 2022 года. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время встречи в Минске с главой российского региона Артемом Здуновым.

"В прошлом году мы достигли рекордного товарооборота под $90 млн, но уже по итогам восьми месяцев 2023 года заметно превысили этот порог - [прирост составил] почти 300% или $115 млн", - сказал белорусский президент.

Он указал, что такой рост торговли "далеко не предел". "Ресурсов для дальнейшего роста более чем достаточно. Традиционно мы активно сотрудничаем в машиностроении и металлургии, химии и нефтехимии, электротехнике, АПК. Почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне также обеспечиваются импортом из Мордовии", - отметил Лукашенко.

По словам президента, белорусские производители, которые сейчас экспортируют в Мордовию широкую гамму продукции машино- и станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье и продукты питания, могут "поставлять и больше". "Явный пробел в наших отношениях - отсутствие двусторонних производственно-кооперационных проектов. Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации, в первую очередь совместных импортозамещающих производств", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы могли бы участвовать в создании совместных предприятий в микро- и радиоэлектронике. Соответствующие компетенции в Беларуси сохранены со времен СССР и сейчас развиваются. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и поучаствовать, если вы сочтете возможным, в создании в Мордовии Федерального биотехнологического центра. Мы имеем опыт работы в этой сфере и планируем развернуть в Беларуси на базе сегодняшней БНБК [ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация"] биотехнологический кластер", - предложил президент Белоруссии.

По данным белорусской стороны, в 2022 году товарооборот республики с российским регионом вырос по сравнению с 2021 годом на 71,8%, составив $89,2 млн. В январе - августе 2023 года товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 196,4%, достигнув $114,7 млн.