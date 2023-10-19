В Минэнерго считают, что ускорение энергоперехода не должно подрывать развитие стран

Замминистра энергетики Сергей Мочальников отметил, что для финансирования энергоперехода в России создана нормативная основа устойчивого рынка, в том числе "зеленого" финансирования

БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Ускорение энергетического перехода не должно подрывать способность традиционной энергетики обеспечивать доступ к энергоснабжению, а также препятствовать социально-экономическому развитию стран. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе III Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, проводимого в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

"Для удовлетворения глобального спроса на энергию необходимо сбалансированное развитие как углеродной энергетики, так и новых возобновляемых источников энергии. Ускорение энергетического перехода не должно разрушить способность традиционной энергетики обеспечивать доступ к надежному и устойчивому энергоснабжению, а также препятствовать социально-экономическому развитию стран. Российский подход к энергопереходу строится на необходимости сбалансированности рассматриваемых решений с учетом национальных особенностей, безопасности не только предложения и цепочек поставок, но и спроса, стабильной и не дискриминационной работе рынков и международной торговли энергоресурсами", - сказал он.

"Финансирование имеет решающее значение для успешного энергоперехода. Одним из способов стимулирования финансовых потоков могла бы стать выработка общих, справедливых и прозрачных правил регулирования в части, касающейся классификации источников энергии, учета выбросов и поглощения парниковых газов, "зеленая" таксономия и обращение углеродных единиц", - отметил Мочальников.

По словам замминистра, для финансирования энергоперехода в России создана нормативная основа устойчивого рынка, в том числе "зеленого" финансирования. "Поддерживаем развитие передовых технологий как приоритетную составляющую энергетического перехода. <...> В этом контексте, на наш взгляд, необходимо вести речь о наращивании всех видов новых технологий, способствующих декарбонизации экономики. Не должно быть препон для передачи технологий. Основным драйвером для мировой экономики и торговли, а значит и потребления энергоресурсов, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Страны ЭСКАТО должны работать вместе, чтобы укреплять всестороннее сотрудничество, продвигать свое видение энергетического будущего и выбора путей энергоперехода в соответствии с национальными условиями на основе взаимного уважения и интересов", - добавил он.

III Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум проводится в рамках Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке. Он продлится до 20 октября.