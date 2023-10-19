Производители из России представили спецтехнику на выставке в Душанбе

Торговый представитель РФ в Таджикистане Евгений Кореньков отметил, что в республике ожидается популяризация российского машиностроения

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Российско-таджикская выставка специализированного машиностроения "Спецмаш - Таджикистан 2023" открылась в Душанбе на площадке комплекса "Кохи Борбад" в центре столицы. Посетители экспозиции могут ознакомиться с выпускаемыми в России тракторами, погрузчиками, коммунальными и пожарными машинами, навесными устройствами для техники, а также специальным оборудованием для молочных производств, птицефабрик и других сельхозпредприятий.

"Что мы ожидаем от этого мероприятия - прежде всего это популяризацию российского машиностроения: сельскохозяйственного, дорожного, специального, а также промышленных предприятий, которые выпускают оборудование для пищевого производства", - сказал журналистам на открытии выставки торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков.

По его словам, в республике растет спрос на качественную технику. "Сегодня драйверами развития национальной экономики Таджикистана являются ускоренные темпы развития промышленности, поддерживаемые государством, и стабильный рост экспортного потенциала сельского хозяйства. Запланированные на самом высоком национальном уровне, они будут способствовать увеличению спроса на технику, прежде всего, как нам кажется, российскую", - сказал торгпред.

Советник-посланник посольства России в Таджикистане Вера Хуторская отметила, что все желающие на выставке не только смогут ознакомиться с новыми образцами российской промышленности, но и договориться о приобретении. "Мы надеемся, что это мероприятие будет способствовать заключению новых контрактов, расширению нашего двустороннего экономического сотрудничества, установлению новых торговых, инвестиционных связей", - сказала она.

Заместитель министра сельского хозяйства Таджикистана Зеваршо Зеваршоев заявил, что предприятия республики неоднократно закупали российскую технику. Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Елкина отметила, что первая подобная выставка прошла в Таджикистане два года назад. "И сегодня мы уже видим результаты проведения тех мероприятий, которые выражаются в увеличении тех поставок, которые были озвучены коллегами", - сказала она.

Что посмотреть и купить

Участниками выставки в этом году стали более 10 российских предприятий, выпускающих различную технику. В частности, Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования привез на площадку автоцистерну на базе "Камаза", которая вызвала интерес у сотрудников пожарной охраны. Ростовская компания "Ростсельмаш" продемонстрировала оборудование для уборки урожая, а фирма из этого же региона "Сальсксельмаш" показала прицепную технику.

Уральская компания "Трактор" привезла в Душанбе мини-трактор, который может использоваться для сельхозработ в небольших декханских хозяйствах, распространенных в Таджикистане. Кроме того, на выставке также были представлены инкубаторы для разведения птицы, погрузчики, оборудование для хранения и переработки молока, коммунальные машины производства компаний "Кургандормаш", "Мельинвест", "Молочные технологии", "Стимул групп", "Челябинский машиностроительный завод" и других.

На мероприятии также была предусмотрена деловая программа - состоялся круглый стол с участием представителей российских органов власти и компаний-производителей, а также бизнеса из Таджикистана. Выступая на круглом столе посол России в республике Семен Григорьев отметил, что объемы взаимной торговли двух стран постоянно растут. "У нас есть устойчивое впечатление, что в 2023 году Россия останется ведущим торгово-экономическим партнером Республики Таджикистан", - подчеркнул дипломат.

Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли РФ при поддержке ассоциации "Росспецмаш" и участии Торгово-промышленной палаты Таджикистана. Оператор выставки - АО "Экспоцентр".