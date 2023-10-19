В Азербайджане заявили об отставании в сентябре от квоты ОПЕК+

По информации Минэнерго республики, страна отставала на 193 тыс. баррелей в сутки

БАКУ, 19 октября. /ТАСС/. Азербайджан в сентябре перевыполнил обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго республики.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре составляла 491 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти до конца 2023 года определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Таким образом, отставание Азербайджана от месячной квоты в сентябре составило 193 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в сентябре в Азербайджане составил 607 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 116 тыс. баррелей.