Росатом отгрузил первый реактор для новейшего атомного ледокола "Чукотка"

Реактор весом 147,5 т доставят из Подольска по железной дороге до станции Новый порт в Санкт-Петербурге, далее по воде на верфи Балтийского завода, где продолжается строительство ледокола

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Предприятие Росатома "ЗиО-Подольск" (входит в АО "Атомэнергомаш", машиностроительный дивизион Росатома) отгрузило первый из двух реакторов РИТМ-200 для четвертого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка". Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике АО "Атомэнергомаш" Владимир Аптекарев, до конца года будет отгружен второй реактор для "Чукотки".

"В текущих условиях нам удается выдерживать графики производства реакторов РИТМ-200. Эта реакторная установка для нас сегодня стала серийной. Мы производим их фактически как на конвейере. <...> На сегодняшний день все отгрузки идут по графику, никаких существенных проблем мы не ожидаем", - сказал он.

Из Подольска реактор весом 147,5 т по железной дороге доставят до станции Новый порт в Санкт-Петербурге. Там оборудование перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода, где в настоящее время продолжается строительство "Чукотки". Реактор РИТМ-200 на сегодняшний день - самая современная и производительная судовая реакторная установка в мире. Он вдвое легче, в 1,5 раза компактнее и значительно мощнее ранее созданных судовых реакторов.

Это позволило сделать новейшие ледоколы двухосадочными и улучшить их характеристики по части скорости и ледопроходимости - атомоходы нового поколения способны разбивать льды толщиной до трех метров. Завод "ЗиО-Подольск" изготавливает реакторы и другое корпусное оборудование реакторной установки с 2013 г. За это время с предприятия отгружены восемь реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов нового поколения - "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия".

Ледокол "Чукотка" мощностью 60 МВт - четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. Энергетические установки для судов этого поколения состоят из двух реакторных установок РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждая. Закладка судна состоялась в декабре 2020 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.