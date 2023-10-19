19 октября, 08:55,
обновлено 19 октября, 09:02

Минфин ожидает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года

В ведомстве сообщили, что средства поступят в бюджет в полном объеме

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года, средства поступят в бюджет в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"В отношении АО "Росспиртпром": подготовка к приватизации акций компании не завершена, в том числе проводятся мероприятия по оценке для определения их рыночной стоимости. Мы ожидаем, что продажа акций компании состоится до конца 2023 года. Средства от продажи акций поступят в бюджет в полном объеме", - отметили в министерстве. 

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