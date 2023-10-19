В Чехии газохранилища заполнили на 99,9%

В Минпромторге страны подчеркнули, что это рекордный показатель

ПРАГА, 19 октября. /ТАСС/. Подземные газохранилища Чехии заполнены на рекордные 99,9%. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Йозефа Сикелу.

"Газохранилища заполнены газом на 99,9%. В них накоплено 3,455 млрд куб. м газа. Это рекордный показатель [в истории]", - привело агентство слова главы Минпромторга.

Республика в текущем году не импортировала газ из России. Этот вид энергетического сырья поступает к ней транзитом через Германию из Норвегии, а также из СПГ-терминалов в Бельгии и Нидерландах.