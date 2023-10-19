19 октября, 09:16

На Хайнане продажи в магазинах duty free превысили $28 млрд за 12 лет

Торговые точки на острове за указанный период посетили порядка 37,2 млн покупателей

ХАЙКОУ /Китай/, 19 октября. /ТАСС/. Общий объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за последние 12 лет составил 202,4 млрд юаней (около $28,19 млрд). Такие данные местных властей публикует агентство Синьхуа.

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К настоящему времени торговые точки duty free на острове за указанный период посетили порядка 37,2 млн покупателей. В общей сложности они приобрели 268 млн различных наименований товаров, уточнили в таможенной службе города Хайкоу.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, на курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине. В общей сложности на данный момент на острове насчитывается 12 таких магазинов.

В 2022 году общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане составил 48,71 млрд юаней ($6,7 млрд). В 2021 году этот показатель превышал 60 млрд юаней (около $8,3 млрд). В текущем году власти острова рассчитывают выйти на объем продаж в 80 млрд юаней ($11,1 млрд). 

Теги:
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