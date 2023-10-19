СМИ: Honda и GM планируют запустить сервис беспилотного такси в Японии

По информации Nikkei Asia, планируется создать автопарк из 500 автомобилей четвертого уровня автономности Cruise Origin

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Honda и американская корпорация General Motors (GM) планируют запустить сервис беспилотного такси в Токио в 2026 году. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По его информации, автопроизводители создадут совместное предприятие в 2024 году на территории Японии. Активное участие по внедрению нового сервиса в городскую инфраструктуру Токио будет принимать подразделение GM Cruise Holding, которое занимается разработкой технологий автономного вождения.

Как отмечает Nikkei Asia, планируется создать автопарк из 500 автомобилей четвертого уровня автономности Cruise Origin, совместно разработанных Honda и GM.

Согласно международному стандарту существует пять уровней автономности автомобиля. Первый включает функции помощи водителю, такие как автоматическое торможение и круиз-контроль, в то время как пятый подразумевает полностью автономное движение машины. Автомобиль четвертого уровня автономности может самостоятельно доехать до пункта назначения, но только при идеальных условиях. В условиях непогоды водитель обязан брать управление машиной на себя.