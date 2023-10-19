НЛМК увеличит на 10% выпуск деталей для машиностроения

В компании сообщили, что общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) начал реконструкцию кузнечно-прессового участка, на котором производятся стальные заготовки для машиностроительного комплекса компании. Это позволит нарастить объем выпуска на 10%, сообщили в компании.

"Реконструкция позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10% и освоить выпуск крупногабаритных деталей", - говорится в сообщении НЛМК.

В компании добавили, что общий объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей.

Установленное в ходе реконструкции оборудование позволит увеличить вес поковок с 7 тонн до 10 тонн и производить для ремонтов крановые колеса, габаритные валы и ролики, корпуса подшипников и другие комплектующие. Компания планирует завершить модернизацию до конца этого года.

В 2023 году НЛМК намерен увеличить выпуск новых видов продукции на 30%.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.