Запуск Сухумского аэропорта запланировали на 31 декабря 2024 года

СУХУМ, 19 октября. /ТАСС/. Технические полеты из Сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, запуск аэропорта - 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме.

"В течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Что касается сроков запуска, то они не сдвинулись. Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта - 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать - если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб", - сказал президент Абхазии.