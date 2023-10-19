Как отмечает The Express Tribune, импорт российской нефти "открывает путь для диверсификации энергоресурсов"

ИСЛАМАБАД, 19 октября. /ТАСС/. Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (PRL) заключила долгосрочный контракт на импорт нефти из РФ. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

Согласно договоренностям, подробности которых не раскрываются, первую партию российской нефти доставят в Пакистан в декабре. По данным издания, PRL станет "закупать нефть у России на коммерческих условиях, без нарушения международных обязательств Пакистана, регулирующих такие сделки". Ранее PRL уже импортировала двумя танкерами более 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals и переработала ее.

Одновременно Пакистанская нефтеперерабатывающая компания подписала соглашение с китайской The United Energy Group, в соответствии с которым компания из КНР инвестирует $1,5 млрд в значительное расширение и модернизацию нефтеперерабатывающего завода в Карачи.

Ранее правительство Пакистана разрешило компаниям заключать прямые коммерческие контракты с российскими экспортерами нефти. По информации газеты, это решение вызвано затянувшимся процессом заключения долгосрочного межправительственного соглашения Пакистана и России об импорте нефти и двусторонних договоренностей о создании специальной компании для импорта российских углеводородов.

Как отмечает The Express Tribune, ранее Пакистан "полагался исключительно на поставки нефти с Ближнего Востока". Импорт российской нефти "открывает путь для диверсификации энергоресурсов", подчеркивает издание.