В МЭР заявили, что переориентация российского экспорта не завершена

Замглавы ведомства Владимир Ильичев отметил, что она будет многоступенчатой

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Путь переориентации экспортных рынков для России не будет простым, он будет многоэтапным. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичев в ходе выступления на форуме "Сделано в России 2023".

"На наш взгляд, процесс переориентации не будет простым, будет многоэтапным. Мы прошли некий этап, когда у всех было ощущение, что комсомольским задором можно было все решить и заменить те рынки, которые были, и выйти на рынки Африки и рынки Азии. Мы находимся в той точке, когда понимаем, что это не будет простым путем. Те простые ниши, которые можно было занять, в большей степени мы уже переориентировались на них", - сказал замминистра.

Ильичев отметил, что со многими странами у России сложились давние культурные и политические взаимоотношения, однако на развитие экспорта влияет также и экономическая составляющая. "У нас очень активно обсуждается Африка, активно рынки тех стран, которые для нас с советских времен дружественные - это арабские некоторые страны, страны Латинской Америки. Кроме политических взаимоотношений и культурных есть экономическая составляющая", - отметил он.

Среди ключевых зарубежных партнеров, в сотрудничестве с которыми сейчас происходят "кардинальные перемены", замминистра назвал Китай и Индию.

"Все следят за последними новостями. На этом рынке (рынке Китая - прим. ТАСС) для нас происходят кардинальные изменения. Например, вчерашняя новость о подписании контракта на поставку зерновых на 12 лет. Серьезные подвижки по поставке мяса свинины, - подчеркнул он. - Индийский рынок крайне интересен. Хотя он очень непростой. Быстрых побед там ожидать сложно".

Перспективные рынки

Замминистра также обратил внимание на страны Латинской Америки и АСЕАН. "Мы против того, чтобы замыкаться на одном - двух рынках. Надо диверсифицировать. Мы ставим задачу закрепить страновую диверсификацию, - продолжил Ильичев. - С нашей точки зрения большой потенциал для нашей торговли с ними обладают страны АСЕАН. Есть зона свободной торговли с Вьетнамом. Это (страны АСЕАН - прим. ТАСС) крупный и достаточно платежеспособный рынок. Это Индонезия, Таиланд, Малайзия".

Ильичев подчеркнул, что эти страны "не очень простые с точки зрения работы, но рынок платежеспособный, и они готовы с нами работать".

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".