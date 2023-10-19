АТОР не ожидает снижения цен на туры по России ближайшей зимой и летом

По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, себестоимость туристического продукта растет и в гостиничном, и в транспортном сегменте

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Снижение цен на туристические поездки по России в ближайший зимний сезон и летом будущего года вряд ли произойдет, поскольку растет себестоимость туристического продукта, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы предполагаем, что дефляции не будет, снижение цен на туристические услуги (в сегменте внутреннего туризма - прим. ТАСС) зимой 2023-2024 года и летом 2024 года вряд ли свершится. То есть цены будут расти", - сказала Ломидзе в ходе заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

"Сложно сказать, на сколько, как минимум - в пределах инфляции, 7-10%, но, скорее всего, динамика может быть выше. Это не зависит от предпринимателей, это объективная картина", - добавила она.

По словам Ломидзе, себестоимость туристического продукта растет и в гостиничном, и в транспортном сегменте - это влияет на финальную цену на поездки. Глава ассоциации указала, что повышение себестоимости не зависит от туроператоров.

"Главный рыночный принцип - если туристы покупают по этой цене, и спрос не снижается, значит, цена адекватная, курорты загружены, туристы путешествуют по стране. Поэтому пока цена соответствует платежеспособным возможностям наших путешественников", - отметила Ломидзе.